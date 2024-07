Schulsporttag im Angerbad Schüler wetteifern um Medaillen

Das soll somit auch 2025 wieder der Fall sein, in der Hoffnung auf wieder trockenes Wetter. „Der Schulsporttag Ratingen ist eine Herzensangelegenheit meinerseits, in die ich bisher auch trotz der tollen Partner investiere. Schlechtes Wetter darf kein Ende sein, Kinder und Jugendliche zur Bewegung zu animieren. Mit weiteren Startern und Partnern überlebt der Event“, so Mantyk mit Blick auf die noch nicht teilnehmenden Schulen der Stadt.