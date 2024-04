Nach Wasserschaden Familientreff zieht vorläufig um

Inzwischen hat der Kinderschutzbund durch Vermittlung von Politik und Stadtverwaltung über Kirchen eine vorläufige Bleibe im katholischen Kirchenzentrum Heilig Geist in West gefunden. Seit dem 8. April läuft dieses Angebot. Mitarbeiterin Malika Hilmi nimmt die Kinder um 15 Uhr am Familientreff in Empfang und geht mit ihnen dann zum Kirchenzentrum, wo sie dann Spielen und Basteln können. Um 17 Uhr übergibt Malika Hilmi die Kinder am Familientreff wieder ihren Eltern. Das Angebot wird sehr gut angenommen, was zeigt, wie wichtig die Arbeit ist und wie sehr sie fehlte.