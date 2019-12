Neues Programm : Familienbildungswerk bietet Eltern-Coaching an

Ratingen (RP) Das neue Programm des Evangelischen Familienbildungswerkes ist für das Jahr 2020 erschienen. Ab sofort sind Anmeldungen für die Kurse möglich. sie beginnen im Januar. Alles rund um die Geburt, PEKiP- Kurse, Babygruppen, Spielgruppen, Aktionen für Eltern und Kinder, Bewegungs-, Koch- oder Nähkurse finden Interessenten sowohl im neuen Programmheft des Evangelischen Familienbildungswerkes wie auch im Internet unter www.ev-familienbildung.de.

Eltern-Coaching: Im Familienalltag begleitende Unterstützung finden, neue Ideen bekommen und auch mal hören, was man alles gut macht. Dazu kann ein Elterncoach beitragen. Ziel dieses Elterntrainings ist es, mehr Sicherheit und Selbstvertrauen in die eigene Erziehungsfähigkeit zu erlangen, um damit auch den Kindern mehr Sicherheit vermitteln zu können. In Ratingen werden 2020 Eltern-Coaching-Kurse an verschiedenen Orten stattfinden.