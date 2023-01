Berufungsverhandlung Falscher Polizist aus Ratingen vor Gericht

Als am Nikolaustag des Jahres 2021 das Telefon klingelte, ahnte ein 94-jähriger Mann aus Meerbusch noch nichts Böses. Am anderen Ende der Leitung: angeblich ein Polizist. In der Nachbarschaft sei eingebrochen worden und Herr G. solle doch schnellstens sein Bargeld und das Gold aus seinem Tresor in Sicherheit bringen.