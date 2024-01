Trickbetrug in Ratingen Falscher Handwerker bestiehlt Seniorin

Am Mittag, gegen 12.25 Uhr, wollte die Frau ihren Einkauf ins erste Obergeschoss eines Wohnhauses in Ratingen Mitte tragen. Hier wurde sie von einem Mann angesprochen, der ihr seine Hilfe anbot. Gemeinsam betraten sie die Wohnung der Seniorin. Der Betrüger, der sich als Klempner ausgab, machte der Ratingerin das Angebot, auch ihre Wasseranschlüsse zu überprüfen. Er gab ihr die Handbrause der Badewanne in die Hand und verließ das Badezimmer.