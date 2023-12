Kriminalität in Ratingen Falsche Polizisten bestehlen Seniorin

Nach dem aktuellen Stand der Erkenntnisse war die Frau am Mittwochnachmittag unterwegs, als sie gegen 17.30 Uhr zu ihrer Wohnanschrift in der Bismarckstraße zurückkehrte, wo sie vor der Haustür von einem ihr unbekannten Mann und einer unbekannten Frau angesprochen wurde. Die beiden gaben an, Polizisten zu sein und dass angeblich in die Wohnung der Seniorin eingebrochen wurde. Aus diesem Grund müssten sie die Räumlichkeiten nach Spuren untersuchen. Die Dame gewährte den beiden Eintritt.