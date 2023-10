Polizei warnt Falsche Dachdecker bestehlen Rentner-Ehepaar

Gegen 15.15 Uhr klingelte es an der Haustür der Ratinger im Stadtteil Hösel. Ein Mann stellte sich als Dachdecker vor und gab an, er habe von außen ein Loch im Hausdach des Reihenhauses festgestellt. Er bat um Einlass, um das Dach genauer zu überprüfen. Das Ehepaar ließ den Mann herein und ging mit ihm in das Dachgeschoss des Hauses. Dort zeigte der Betrüger ihnen den angeblichen Wasserschaden und telefonierte mit einem vermeintlichen Kollegen, der wenig später ebenfalls eintraf. Gemeinsam begutachteten sie das gesamte Haus nach weiteren Schäden.