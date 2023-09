Aktionswoche in Ratingen Faire Woche für mehr Klimagerechtigkeit

Zum Vortrag über faire Schokolade mit anschließender Verkostung lädt die Volkshochschule am 19. September ab 19 Uhr zur „Soirée Chocolat“ ins Freizeithaus in Ratingen-West ein. Eine Anmeldung ist über die Website der VHS möglich. Alle Zutaten zu einem Fairen Klimafrühstück hält der Weltladen in Lintorf, Konrad-Adenauer-Platz 11, bereit. Dort können Besucher im Aktionszeitraum bei einem Klimaquiz tolle Preise gewinnen. Vielfältige Fair-Trade-Produkte bieten die Engagierten des Eine-Welt-Ausschusses Heilig Geist am 22. September beim Bauernmarkt am Berliner Platz in Ratingen-West an. Von 9 bis 13 Uhr informieren sie zudem über die Grundsätze und Wirkweisen des Fairen Handels.