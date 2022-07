Empfang in Ratingen : Medaillengewinner begleiten Fackellauf

Bürgermeister Klaus Pesch und Sportdezernent Patrick Anders (3.v.l.) ehrten die Fußballmannschaft der BSG Ratingen vor dem Rathaus. Foto: Stadt Ratingen

Ratingen Die Fackelträger warben mit der Aktion für die Special-Olympics-Landesspiele NRW vom 7. bis 10. September in Bonn. In Ratingen bekamen sie Unterstützung von der BSG Ratingen. Die Fußballer hatten Gold in Berlin gewonnen.

(RP) Ein olympisches Feuer wurde am Mittwoch durch Ratingen getragen. Die Fackelträger waren mit dem Fahrrad angereist und warben mit der Aktion für die Special-Olympics-Landesspiele NRW vom 7. bis 10. September in Bonn.

Bürgermeister Klaus Pesch und Sportdezernent Patrick Anders empfingen die rund 35-köpfige Delegation vor dem Rathaus. Die 16 Fackelträger, die acht Tage lang durch ganz NRW radeln, hatten in Ratingen Verstärkung durch die Fußballmannschaft der BSG Ratingen erhalten, den Verein für Breiten-, Behinderten- und Reha-Sport. Bürgermeister Pesch ehrte die Kicker für den Gewinn der Goldmedaille bei den nationalen Spielen der Special Olympics im Juni in Berlin.

Der Sport von Menschen mit geistiger Behinderung erfährt in den letzten Monaten eine ungewöhnlich große Beachtung – vor allem wegen der Special Olympics World Games, die im nächsten Jahr in Berlin stattfinden. Dafür laufen die Vorbereitungen bereits auf Hochtouren. Auch Ratingen hat sich als Gastgeberstadt für eine Landesdelegation, als Host Town, beworben und wird im nächsten Jahr eine Gruppe von Sportlern aus Myanmar beherbergen.

Wie in vielen anderen Host Towns, macht der jetzige Fackellauf daher kurz Station in Ratingen. Insgesamt radeln die Fackelläufer acht Tage lang von Paderborn quer durch Nordrhein-Westfalen bis nach Bonn, dem Austragungsort der nächsten NRW-Spiele.

Die Radler trafen gegen 13.45 Uhr am Arkadenhof ein, wo sie von Vertretern des städtischen Sportamtes und der Fußballmannschaft der BSG Ratingen erwartet wurden. Gemeinsam ging es dann durch die Fußgängerzone zum Rathaus, wo die Gruppe durch Bürgermeister Pesch empfangen wurde und sich anschließend für die Weiterfahrt stärken konnte.

Pesch sagte: „In Ratingen ist die Inklusion seit vielen Jahren selbstverständlich im gesellschaftlichen Zusammenleben. Daher freue ich mich ungemein, dass wir als Host Town für die World Games 2023 ausgewählt wurden. Denn dadurch werden auch wir Teil dieses weltweit größten Inklusionsfestes.“ Sportdezernent Patrick Anders ergänzte: „Der heutige Fackellauf war ein äußerst stimmungsvoller Auftakt für die Serie von schönen Veranstaltungen und Begegnungen, die wir im Zusammenhang mit den Special Olympics erwarten.“

Ratinger Sportler mit geistiger Behinderung haben seit vielen Jahren immer wieder erfolgreich an wichtigen Wettkämpfen teilgenommen. Jüngster Erfolg war der Gewinn einer Goldmedaille durch die Fußballmannschaft der BSG Ratingen bei den Special Olympics in Berlin im Juni. Das Turnier hatte auf den Maifeldern vor dem Olympiastadion stattgefunden. Die Ratinger konnten sich in ihrer Gruppe durchsetzen, den Pokal erhielten sie von niemand geringerem als Philipp Lahm, dem langjährigen Kapitän der Fußball-Nationalmannschaft, die 2014 in Brasilien Weltmeister wurde.

Bei der Ehrung vor dem Rathaus bedankte sich Thomas Angst, Vorsitzender der BSG Ratingen, bei Bürgermeister Pesch für die städtische Unterstützung bei der Turnierreise nach Berlin und überreichte ihm ein eingerahmtes Trikot der Goldmedaillenmannschaft.

Doch auch die Sportler der Lebenshilfe Kreis Mettmann waren in Berlin erfolgreich. Zehn Mal Gold, acht Mal Silber und fünf Mal Bronze – so erfolgreich waren die Athletinnen und Athleten Ende Juni in Berlin. Die Sportler aus dem Kreis Mettmann waren in den Disziplinen Golf, Rollerskating, Schwimmen, Tischtennis und Fußball bei der größten inklusiven Sportveranstaltung in Deutschland angetreten.

„Die Wettkämpfe in Berlin waren spannend, aber auch schwierig“, berichtet Gudrun Kronenberg, Sportkoordinatorin der Lebenshilfe. „Hitze, große Menschenmengen und Corona – aber unser Team war gut aufgestellt: Bei den Rollerskatern fragte uns zum Beispiel für die 2x200 Meter Staffel der Trainer des derzeit schnellsten deutschen Athleten aus Halle, ob wir einen Staffelpartner für ihn hätten. Ich habe spontan unsere Staffeln umgestellt und Steven Wilkinson freigesetzt. Die beiden holten im schnellsten Lauf die Goldmedaille.“

Bei den Rollerskatern holte David Franzke Gold im 300 Meter Lauf und Bronze im 100 Meter Lauf, Patrick Bachmann erreichte Silber im 500 Meter Lauf, Marcel Körner Gold im 300 Meter Lauf, Alexander Fleckenstein holte Silber im 300 Meter Lauf und Hannah Radeke Gold im 500 Meter Lauf. Stefanie Wiegel machte Gold im 1000 Meter Lauf und Bronze im 500 Meter Lauf. In der 2x100 Meter Staffel holten Anna Peintinger und David Franzke Gold, in der 2x200 Meter Staffel gewannen Sarah Bruchmann und Hannah Radeke Gold sowie Stefanie Wiegel und Natalie Krosta Silber.

Bei den Schwimmern holte Katharina Bachmann in 50 Meter Freistil Gold, Jens Langhoff erreichte Silber in 100 Meter Brust und 100 Meter Freistil, Oliver Wagener gewann Silber in 50 Meter Freistil, Nena Schiefer machte Silber in 50 Meter Freistil und Bronze in 25 Meter Freistil. Mit der Goldmedaille in der Staffel rundete das Team seine Siege ab.