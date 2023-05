Medizin in Ratingen Aktionstag: Was hilft bei chronischen Schmerzen?

(RP) Mehr als 12 Millionen Menschen in Deutschland leiden unter chronischen Schmerzen – und das oft über viele Jahre. Obwohl chronischer Schmerz heute als Krankheitsbild anerkannt ist und es speziell ausgebildete Schmerztherapeuten gibt, wird nur jeder zehnte Schmerzpatient einem Spezialisten vorgestellt. Am bundesweiten „Aktionstag gegen den Schmerz“ am 6. Juni machen die Deutsche Schmerzgesellschaft und ihre Partnerorganisationen auf die lückenhafte Versorgung von Schmerz-patienten aufmerksam. Das Team des Schmerzzentrums der Fachklinik 360° in Ratingen unter Leitung von Chefärztin Dr. Cornelia von Laue-Jandt beteiligt sich mit einem Programm aus informativen Vorträgen am bundesweiten Aktionstag.