Ratingen: Fünf neue Operationssäle und ein Parkhaus

Ratingen Margarete Janson (53) ist seit Januar 2019 Geschäftsführerin der Fachklink 360° an der Rosenstraße.



Margarete Janson: Wir planen einen Anbau mit fünf neuen OP-Sälen und einem MRT sowie ein neues Parkhaus mit 130 Plätzen, beides auf dem Parkplatz hinter dem Haus. Meine Aufgabe ist es, die Planung, die bereits begonnen hat, in Absprache mit der Stadt voranzutreiben. Wir werden hier in Ratingen rund 20 Millionen Euro verbauen. In diesem Jahr wollen wir mit dem Bauverfahren starten. Wir rechnen mit einer Bauzeit von zwei Jahren. Das Ganze ist eine große Herausforderung. Aber hier am Haus gibt es sehr motivierte Mitarbeiter, die wir mit ihren Erfahrungen einbinden wollen. Und wir hoffen darauf, dass uns die Stadt Ratingen weiterhin ein guter Partner ist.