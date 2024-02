Gesundheit in Ratingen Fachklinik informiert über Brüche des Handgelenks

„Wichtig ist, dass solche Brüche erkannt und richtig behandelt werden. Nur so können Folgeverletzungen und frühzeitiger Verschleiß des Handgelenks verhindert werden“, sagt Dr. Sandra Vossen, Chefärztin der Handchirurgie in der Fachklinik 360° in Ratingen. In einem kostenlosen Patientenvortag am Tag der Hand informiert sie gemeinsam mit ihren Kolleginnen Dr. Nina Schmitz, Oberärztin der Handchirurgie, und Maria Tsironis-Kresken, Fachärztin für Orthopädie und Unfallchirurgie, sowie Dr. Sascha Somogyi, Leiter der Unfallchirurgie in der Fachklinik 360° über Diagnose, konservative und operative Behandlungsmöglichkeiten von Brüchen des Handgelenks. Beim Thema Nachsorge erhalten die Fachärzte Unterstützung von Ergotherapeutin Dagmar Rau.