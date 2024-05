Aktionstag in der 360°-Klinik Schmerzen bekämpfen – Lebensqualität gewinnen

Das Schmerzzentrum der Fachklinik 360° in Ratingen nimmt auch in diesem Jahr am bundesweiten Aktionstag gegen den Schmerz teil. Am 4. Juni informieren die Schmerzmediziner Betroffene und Angehörige in einem abwechslungsreichen Programm von 15 bis 19 Uhr zu den Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten von chronischen Schmerzen. Auch das erweiterte Angebot zur Behandlung von Kopfschmerzerkrankungen am Schmerzzentrum der Fachklinik 360° ist Thema der Veranstaltung.