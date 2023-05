Nach der Explosion im Hochhaus Ratingen West ringt um sein Image

Typisch West“ oder „Das war ja nicht anders zu erwarten in West“. Diese Aussagen waren nach der Explosion in einem Hochhaus an der Berliner Straße am Donnerstag, 11. Mai, in den sozialen Medien häufiger zu lesen. Hochhäuser, Schmuddelecken und eine hohe Kriminalitätsrate werden vielfach mit West assoziiert. Doch so einfach ist es nicht. Wir werfen einen Blick in die Geschichte des Stadtteils.