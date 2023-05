Großeinsatz in Ratingen Mehrere Verletze bei Explosion in Mehrfamilienhaus – zehn Einsatzkräfte verletzt

Ratingen · In einem Mehrfamilienhaus in Ratingen-West hat es am Donnerstag eine Explosion gegeben. Mehrere Menschen wurden verletzt, darunter auch Polizisten und Feuerwehrleute. Mehrere Hubschrauber und ein Großaufgebot an Polizisten im Einsatz.

11.05.2023, 13:45 Uhr

8 Bilder Explosion in Hochhaus 8 Bilder Foto: Patrick Schüller

In einem Mehrfamilienhaus an der Berliner Straße in West hat es eine Explosion gegeben. Die Meldung erreichte die Polizei um 11.15 Uhr. Die genaue Ursache ist noch nicht bekannt. Möglicherweise sind der oder die Täter noch in der Wohnung. Ein Sondereinsatzkommando der Polizei ist vor Ort. Zehn Polizisten und Feuerwehrleute wurden verletzt, davon acht lebensgefährlich, die in der Wohnung bei einem Brand-Einsatz gewesen seien, sagten eine Polizeisprecherin und der Chef der Ratinger Feuerwehr am Donnerstag. Inzwischen sind mehrere Hubschrauber sowie ein Großaufgebot an Feuerwehr,Polizei und die Notfallseelsorge im Einsatz. Der Einsatzort ist großräumig abgesperrt.

(abin)