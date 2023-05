Naturschutz in Ratingen Keine Angst vor Wildbienen

Da die Frühlings-Seidenbiene häufig im Siedlungsraum und somit auch in Ratingen vorkommt, kommt es immer wieder zu Begegnungen mit Menschen, denn regelmäßig siedeln sich die Bienen in Sandkästen von Spielplätzen und Kindertagesstätten an. Insekten-Experte Klaus Mönch von der Abteilung Natur-, Klima- und Umweltschutz der Stadt Ratingen betont: „Angst braucht man vor Solitärbienen nicht zu haben. Die Männchen haben gar keinen Stachel. Die Weibchen besitzen zwar einen Stachel, doch dieser ist so klein und schwach gebaut, dass er nicht einmal in die kindliche Haut kommt.“ Zudem meiden die Tiere den menschlichen Kontakt, naschen nicht an Süßigkeiten oder süßen Säften und zerstören mit ihrer Bruttätigkeit auch kein Mauerwerk.