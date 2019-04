Fahndung : Exhibitionist zeigt sich Mädchen

Tiefenbroich Der Täter trat in einem Großmarkt in Tiefenbroich vor die 13-Jährigen.

(RP) Ein Exhibitionist hat Mittwochabend in den Verkaufsräumen eines Ratinger Großmarktes an der Daniel-Goldbachstraße in Tiefenbroich drei elfjährige Mädchen belästigt. Der Unbekannte trat unbeobachtet von anderen Kunden an die drei Freundinnen heran. Dabei hatte der Mann bereits den Reißverschluss seiner Hose geöffnet. Während der Straftäter die Kinder ansprach und nach Namen, Anschriften und Telefonnummern befragte, hielt er ein schwarzes Smartphone in der Hand, um damit vermutlich die Reaktionen der Mädchen zu filmen. Die drei Mädchen liefen davon und wandten sich an Mitarbeiter des Marktes.