Evangelische Kirche Ratingen „Wir stehen an der Seite Israels“

„Wir sind bei den Opfern, ihren Angehörigen und beten für sie. Wir beten für den Frieden in Israel und der Welt. Unsere Freundschaft mit Israel leben wir als Gemeinde seit vielen Jahren. Auch in diesem Jahr sind wieder zwei Gruppen nach Israel gereist. Wir diskutierten im Sommer auf der Jugendreise in Jerusalem mit unserem Partner Georg Rössler. Aus der Erfahrung des Holocausts bringt er die jüdische Perspektive mit dem Satz auf dem Punkt: „Wir wollen nie wieder Opfer sein.“ Mit dem Überfall der Hamas auf Zivilisten und dem so angerichteten Blutbad an ganz normalen Menschen ist eingetreten, was nach der Erfahrung des Holocausts auf dieser Welt nie mehr geschehen sollte“, so Gerhold.