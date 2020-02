Austausch : Cüppers-Kolleg pflegt europäische Kontakte

Ratingen (RP) 40 europäische Schüler und Lehrer, die gemeinsam mit dem Adam-Josef-Cüppers-Berufskolleg (AJC) an zwei verschiedenen Austauschprojekten im Rahmen des EU-Programms Erasmus+ teilnehmen, waren zu Gast in Ratingen.

Brandaktuelles Thema des Ersamus+-Projektes „Sustainable living - active citizens“ ist die Nachhaltigkeit. Der Auftakt der europäischen Projektwoche fand im Jahr 2018 im französischen Remiremont statt. Seitdem stand in jedem teilnehmenden Land eine andere Säule der Nachhaltigkeit im Mittelpunkt. 2019 war es die Ökologie im finnischen Muhas, Kultur in Angelo dei Lombardi in Italien, Soziales in Bitola in Nordmazedonien und jetzt, 2020 in Ratingen, die Ökonomie. Konkret geht es um die Nachhaltigkeit in der Textilbranche. Und da hat Ratingen Einiges zu bieten – damals wie heute. Die Textilfabrik Cromford war 1783 die erste Fabrik auf dem europäischen Kontinent.Die Gastschüler erlebten sie als Museum. Auch heute hat einer der weltgrößten Textilkonzerne seinen Europasitz in Ratingen. Das Unternehmen Esprit zeigt, wie die Modeindustrie heute arbeitet. Ebenfalls Teil des Programms sind Besuche der Modestadt Düsseldorf und der Domstadt Köln. Aber was hat das mit Nachhaltigkeit zu tun? – Viel. Denn zunächst muss man verstehen, wie die Textilindustrie arbeitet, um Konzepte für nachhaltiges Wirtschaften zu erarbeiten.