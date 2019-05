Radtourismus : Euroga-Radweg soll saniert werden

Ratingen Die Grünen erhoffen sich vom Radtourismus zusätzliche Impulse für die Wirtschaft.

(RP) Die Ratinger Grünen sorgen sich um den Euroga-Radweg: Er sei in die Jahre gekommen und müsse saniert werden, so Edeltraud Bell, sachkundige Bürgerin der Grünen im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt. Der 28 Kilometer lange Euroga-Radweg rund um Ratingen wurde im Jahr 2002 zusammen mit Kommunen in NRW und der niederländischen Provinz Limburg errichtet.

„Die Ausschilderung ist zum Teil nicht mehr erkennbar oder schlicht verschwunden. Die Beschreibungen an Tafeln und Stelen sind zum Teil nicht mehr aktuell“, so Bell. „Wir beantragen nun zur nächsten Sitzung, dass die Stadt die Wegweisung erneuert“, ergänzt Christian Otto, verkehrspolitischer Sprecher der Grünen.

Nach Meinung der Grünen bietet es sich an, in Kooperation mit den Nachbarkommunen die Themenrouten aus dem damaligen Projekt, unter anderem der Euroga-Radweg Ratingen und der Ratinger Radrundwanderweg, weiter zu nutzen und neu zu qualifizieren. Dazu gehöre die gute Erreichbarkeit der Routenbeschreibung in elektronischen Medien, als Beispiel nennen die Grünen den Radroutenplaner NRW: Er ermöglicht per PC und Smartphone eine detaillierte Radroutenplanung. Der Euroga-Weg ist im NRW-Radroutenplaner abrufbar.