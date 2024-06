Im Erholungspark Volkerdey Erster vollständig inklusiver Spielplatz eröffnet

Ratingen West · Am Grünen See ist der erste vollständig inklusive Spielplatz der Stadt Ratingen fertiggestellt worden. Kinder mit und ohne Behinderung haben ihre Ideen zur Gestaltung des Spielplatzes in die Planung eingebracht.

29.06.2024 , 11:00 Uhr

Der schöne neue Spielplatz am Grünen See ist fertig und kann genutzt werden. Foto: Stadt Ratingen

Der Integrationsrat der Stadt Ratingen hatte den Umbau des Spielplatzes mit einer Spende unterstützt. An der Stelle im Erholungspark Volkardey hatte es schon vorher einen Spielplatz gegeben, dieser war aber sehr in die Jahre gekommen und lud überhaupt nicht mehr zum Spielen ein. Daher wurden die alten Spielgeräte und Bänke ebenso wie der verschmutzte Sand komplett entfernt. Die neuen Spielbereiche – ein Klettergerät, die Sandbaustelle und ein Karussell – sind inklusionsfördernd konzipiert, damit Kinder, die im Rollstuhl sitzen oder in ihrer Bewegung eingeschränkt sind, problemlos mit anderen Kindern spielen können. Zur Ausstattung des Spielplatzes gehört auch ein neuer Aufenthaltsbereich mit zwei Bänken und Tischen. Insgesamt wertet der neue Spielplatz das Freizeitangebot in der Umgebung des Grünen Sees deutlich auf. In den Umbau des Spielplatzes investierte die Stadt Ratingen rund 150.000 Euro. Weil er von dem Projekt überzeugt war, stiftete der Integrationsrat der Stadt Ratingen das Preisgeld, das mit dem Gewinn des Heimatpreises NRW im Jahr 2020 verbunden war, für die Realisierung des inklusiven Spielplatzes.

(RP)