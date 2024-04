Erfrischung gefällig? Wasser marsch!

Wer durstig ist und eine Erfrischung benötigt, kann sich per Knopfdruck mit dem frischen Nass in bester Trinkwasserqualität versorgen. Die Brunnen sind so ausgelegt, dass sie sich automatisch in festgelegten Intervallen spülen. Das dient nicht nur der Hygiene, sondern spart im Vergleich zu sogenannten „Dauerläufern“ auch Wasser und schont damit die Umwelt. Zudem wird der Wasserspender regelmäßig durch die Stadtwerke Ratingen gewartet und geprüft. Wie die anderen Brunnen in der Stadt, so wird auch der Trinkwasserbrunnen in der kalten Jahreszeit außer Betrieb genommen.