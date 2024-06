Musik in allen Facetten Eintauchen in die Welt der Klänge

Um den Harfenisten Zeit zum Wechseln der Partituren zu geben, erklang wieder der Chor Taktvoll mit „For the beauty of the earth“, bevor die Harfen noch einmal mit „Spielmusik“ zarte, alpenländliche Klänge in den Raum zauberten, gefolgt von einem lebhaften „Tanzen und Springen“. Weil die meisten Harfenisten Mitglieder der beiden Kirchenchöre sind und auch dort noch gefordert waren, gab ihnen Ulrich Cyganek mit einem Orgelzwischenspiel die Gelegenheit, wieder ihre Plätze auf der Chorempore einzunehmen, wo die Chöre mit „An hellen Tagen“ von Giovanni Gastoldi einen schwungvollen Abschied dieses Programmteils einleiteten. Die Trilogie „Insbruck, ich muß dich lassen“, „O Welt, sieh hier dein Leben“ und „Nun ruhen alle Wälder“ wurde durch ein gemeinsames „Großer Gott, wir loben dich“ aller Anwesenden abgeschlossen und beendete mit Unterstützung durch den Posaunenchor die Veranstaltung in der Christuskirche.