Premiere für Ratingen Erster Firmenlauf: Gemeinsam ins Ziel

(RP/jün) Zeitenwende auch in Ratingen ab diesem Jahr. Mit dem ersten Firmenlauf Ratingen erhält die Stadt ein neues Event, das sich vor allem Unternehmen, Institutionen, Behörden, Verbände, Vereine, Hochschulen und sonstige Einrichtungen und Organisationen mal genauer anschauen sollten. Am Grünen See findet am 15. Juni die Premiere einer Veranstaltung statt, die viele positive Faktoren in einem vereint: sportliche Bewegung, Gesundheitsprävention, Teambuilding, Produktivitätssteigerung, Netzwerken, Kollegialität und manches mehr.