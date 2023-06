Erster Firmenlauf Ratingen Mit einem Lächeln durchs Ziel

Besagter Leistungsgedanke wurde noch einmal thematisiert, als es um die Fragen ging, welche Auszubildenden und welche „Chefs“ am schnellsten waren. Celine Pöters (Stadt Heiligenhaus) und Abudi El-Ghazzaoui (QITS GmbH) konnten in ihrem jeweils ersten Ausbildungsjahr die Siegerurkunde mit nach Hause nehmen. Gleiches gilt für Kathrin Neuhaus (Stadt Heiligenhaus) und Damien Germès, den Geschäftsführer des Unternehmens Niterra Emea. Aus dem Niterra-Team stammte auch der Teilnehmer mit der weitesten Anreise. Matt Cleveley arbeitet in Milton Keynes, einer Kleinstadt in der Nähe von London. Seinen Deutschlandaufenthalt verband der Brite mit dem Firmenlauf. „Das war ein Super-Event, und ich bin glücklich, dass ich gefragt wurde, hier mitzumachen“, sagte er während der After Run-Party. „Ich komme 2024 auf jeden Fall wieder.“