Umwelt : Gelände am Grünen See sauber halten

Gelände am Grünen See sauber halten

Ratingen West Künftig will die Gruppe einmal im Monat Müll sammeln. Kleidertauschparty im Arkadenhof.

(RP) Die neue CleanUp-Gruppe für Ratingen hat ihren ersten Einsatz erfolgreich gemeistert. Zwei Stunden lang wurde am Grünen See wurde eifrig Müll eingesammelt.

Ziel dieser Gruppe ist es, einmal monatlich an öffentlichen Orten oder Grünanlagen Müll aufzusammeln und diesen fachgerecht zu entsorgen. „Zum einen soll unsere Stadt damit sauberer werden, ein anderes Ziel ist es aber auch, die Menschen vor Ort auf die Problematik des Mülls aufmerksam zu machen“, so die Gruppe. Wenn sich dabei der eine oder die andere spontan zum Mitsammeln entschließt, sei er oder sie herzlich willkommen.

Da sich noch während des dritten Netzwerktreffens von Ratingen.nachhaltig mehrere Unterstützer für die Gruppe fanden, konnte es schon losgehen. Zum ersten CleanUp traf man sich am Sonntagvormittag am Grünen See. Treffpunkt war der See-Kiosk in der Nähe der Parkplätze. Die Aktion sollte etwa zwei Stunden dauern, Müllbeutel und Müllpicker wurden gestellt: „Hierbei wird die Gruppe in vorbildlicher Weise von der Stadt Ratingen unterstützt.“ Handschuhe brachten die Teilnehmer selbst mit.