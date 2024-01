Handelsverband NRW Händler laut Umfrage mit 2023 unzufrieden

Einige Händler wollen in diesem Jahr das Thema Digitalisierung forcieren, bei dem der Handelsverband NRW mit seinen durch das Wirtschaftsministerium geförderten Digitalcoaches unterstützen wird. Gehofft wird aber auch auf Bürokratieabbau und bessere Zusammenarbeit auf lokaler Ebene zwischen Politik und Verwaltung, um Einschränkungen wie durch Straßensperrungen so gering wie möglich zu halten. „Hier sind in der Tat alle Akteure gefragt, um weitere Attraktivitätsverluste der Innenstädte und damit eine Schmälerung der Aufenthaltsqualität in den Städten insgesamt aufzuhalten. Wir erhoffen uns von der Politik auf Landes- und lokaler Ebene maximalen Einsatz, damit die Handelsunternehmen sich stabilisieren und zukunftsfähig aufstellen können.“