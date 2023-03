Frauen in Ratingen Ratingen für Gender-Award nominiert

Schirmherrin war in diesem Jahr Bundesfrauenministerin Lisa Paus. „Dieses Jahrzehnt soll das Jahrzehnt der Gleichstellung werden“, sagte sie bei der Preisverleihung. „Wir haben schon viel erreicht, aber es liegt auch noch viel vor uns, und das fängt in den Kommunen an. Denn wie Frauen und Männer gleichberechtigt ihr Leben gestalten können, entscheidet sich insbesondere vor Ort. Der Gender Award gibt Schwung in die richtige Richtung. Alle Kommunen, die sich beworben haben, sind gute Beispiele für engagierte und vorbildliche Gleichstellungsarbeit. Ich wünsche ihnen allen weiterhin viel Erfolg, denn auch wenn wir schon viel geschafft haben, so bleibt auch noch viel zu tun.“