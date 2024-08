Sicherheit im Straßenverkehr Erneuter Unfall mit einem Pedelec

Praktische Übungen helfen, das eigene Pedelec besser kennen zu lernen. Das Zusatzmodul mit der Aktion „Toter Winkel“ sensibilisiert für gefährliche Situationen im Straßenverkehr, welche vor allem beim Abbiegen entstehen. Am Samstag, 10. August, 10 Uhr, findet der nächste Kursus bei der Kreisverwaltung an der Düsseldorfer Straße 26 in Mettmann statt. Unterrichtsdauer sind etwa vier Stunden, die Teilnahme ist kostenlos, Anmeldungen sind via kvwme.gertler@gmx.de möglich.