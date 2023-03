Innerhalb von 24 Stunden Wieder Geldautomat in Ratingen gesprengt

Innerhalb von 24 Stunden ist es im Ratinger Stadtgebiet zu einer weiteren Automaten-Sprengung gekommen. Diesmal betrifft es die Volksbank am Konrad-Adenauer-Platz in Lintorf. Ein Zeuge hatte gegen vier Uhr in der Nacht zum Donnerstag die Polizei informiert. Man habe Personen im Gebäude gesehen. Die Täter entkamen mit einem Fluchtfahrzeug, das die schnell eingetroffene Polizei bei der Verfolgung aus den Augen verlor. Wie bereits berichtet, hatte es in der Nacht zum Mittwoch zu zwei Sprengungen in der Ratinger Innenstadt gegeben.