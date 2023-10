Polizei hofft auf Hinweise Vier Autos in einer Nacht – Brandserie geht weiter

Noch während der Anfahrt zu ihrem Löscheinsatz am Bleicherhof entdeckten die Kräfte der Feuerwehr ein weiteres brennendes Auto: So stand ein auf der Engelbertstraße, nahe der Kreuzung mit dem Europa- und Dürerring geparkter grauer Seat Cupra Leon in Flammen. Auch an diesem Fahrzeug entstand ein Totalschaden.