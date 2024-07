Keine Algenplage Keine Gefahr – Entengrütze bedeckt das Wasser im Arkadenhof

Die Kommunalen Dienste, auch Zuständig für das Grün in der Stadt erklärten: „Es handelt sich nicht um Algen, sondern um Wasserlinsen“. Die kleine Wasserlinse (Lemna minor) ist eine typische Schwimmpflanze in heimischen Stehgewässern, wie es der Stadtgraben am Arkadenhof ist. Dieser hat keinen Zu- und Abfluss und wird ausschließlich durch Niederschlagswasser gespeist.