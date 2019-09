Musik : Englische Kathedralmusik in der Christuskirche

Ratingen-Homberg Unter der Leitung von Kantor Michael Porr erklingt Chormusik aus England.

H (gaha) Am Sonntag, 22. September, 17 Uhr, werden in der Christuskirche unter der Überschrift „Klangvoll“ der Kammerchor der Bielertkirche aus Leverkusen-Opladen sowie Landeskirchenmusikdirektor Ulrich Cyganek an der romantischen Orgel musizieren. Unter der Leitung von Kantor Michael Porr erklingt Chormusik aus England. Bei den Chorwerken handelt es sich vorwiegend um Kompositionen, die in der Tradition der englischen Kathedralmusik entstanden und aufgeführt wurden und auch heute noch im Rahmen der in England traditionellen Evensongs musiziert werden.