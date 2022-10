Energieberatung in Ratingen : Sparsam in die Heizsaison starten

Sparsam in die Heizsaison starten

Energieberatung in Ratingen

Mit Stufe zwei am Thermostat des Heizkörpers erreicht man in der Regel eine Raumtemperatur von etwa 16 Grad. Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Ratingen Susanne Berger, Energieberaterin der Verbraucherzentrale NRW in Ratingen, gibt Tipps, wie Hauseigentümer und Mieter ihre Heizkosten mit einfachen Mitteln reduzieren können.

Viele Verbraucher haben in den letzten Wochen Preiserhöhungen ihres Versorgers erhalten oder zahlen höhere Heizkosten-Abschläge an ihre Vermieter. Für private Haushalte heißt es, möglichst alle Möglichkeiten zu nutzen, um Energie einzusparen. „Schon kleinere Anpassungen können Einfluss auf den Heizenergieverbrauch nehmen”, erklärt Susanne Berger, Energieberaterin der Verbraucherzentrale NRW in Ratingen, und hat Tipps zum Heizenergie sparen zusammengestellt.