Immobilienmarkt Immobilienpreise sinken leicht

Zu diesem Ergebnis kommen die Expertinnen und Experten der Düsseldorfer Immobilienbörse (DIB) im gerade erschienenen Marktbericht 2023/24. Es bleibt ein Trend, dass viele Immobiliensuchende ihren Radius zwangsläufig auf das Umland ausweiten. Das Angebot an bezahlbarem Wohnraum in den Metropolen verknappt sich zusehends durch Inflation, Zinssteigerung und Baukrise. Da sich immer weniger Menschen einen Immobilienerwerb leisten können, rücken Mietwohnungen und -häuser wieder in den Fokus. In allen Regionen der DIB ist ein Anstieg der Kaltmieten zu verzeichnen.