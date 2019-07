Ratingen/Heiligenhaus : Schuljahrs-Endspurt: Alles im grünen Bereich

Die Grundschüler der Adolf-Clarenbach-Grundschule in Isenbügel sammelten säckeweise Flaschendeckel. Foto: RP/Clarenbach-Schule

Ratingen/Heiligenhaus Freitag ist Zeugnistag. Gründe zum Feiern für Schulabgänger gibt es jetzt schon. Aber auch viel Arbeit in Projekten. Und Raum für tolle Ideen.

Von Monika von Kürten

So gab es am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium in West wieder einen Health-Care-Day, an dem die SchülerInnen außerhalb des Regelunterrichts klassenübergreifend Projekte erleben können, die sich alle im Kern mit dem Thema Gesundheit beschäftigen. Aus insgesamt 44 Angeboten konnten sie sich beispielsweise für sportliche Aktivitäten, Trainingseinheiten zum Stressabbau und zur Selbstverteidigung oder Einheiten zur gesunden Ernährung entscheiden. Ziel dieses Tages ist es, durch Stärkung des Bewusstseins und der Haltung der Schulgemeinschaft zum Thema „Gesundheit: Ernährung und Bewegung“ optimale Rahmenbedingungen für gesundes Lernen zu schaffen.

Auf der Umweltmesse am Heiligenhauser Umweltbildungszentrum zeigten Schülerinnen der Klassse 5a der Gesamtschule ihre Fotodokumentation über einen Baum. Foto: Blazy, Achim (abz)

Am Ratinger Carl-Friedrich von Weizsäcker-Gymnasium wird vom 9. bis 11. Juli erstmals ein DIGI CAMP angeboten, ein interaktiver Workshop, bei dem Medienpädagogen, Psychologen, Ernährungs- und Fitnessexperten sowie Stars aus der Social-Media-Welt den SchülerInnen einen sicheren und gesunden Umgang mit den immer umfangreicher angebotenen digitalen Medien vermitteln. Damit sollen den potentiellen Gefahren durch einen übermäßigen Medienkonsum vorgebeugt werden, denen sich die jungen Leute oft gar nicht bewusst sind. Schülerinnen und Schüler aus der Q1 können in Workshops selbst kreativ werden.

Die Zehntklässler der Gesamtschule Heiligenhaus zeigten sich vor ihrer großen Abschlussfeier vor der Aula des benachbarten Kant-Gymnasiums. Foto: Blazy, Achim (abz)

INFO Was tun bei Ärger um Zeugnisnoten? Der Fall: Sind Schüler oder Eltern am Ende des Schuljahres mit dem Zeugnis nicht einverstanden, sollte zunächst ein Gespräch mit dem Lehrer oder der Schule gesucht werden. Kommt es zu keiner Einigung, kann Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch kann nur gegen einen sogenannten Verwaltungsakt eingesetzt werden, wenn also die Entscheidung der Schule eine Rechtswirkung auf den Schüler hat, wie die zum Beispiel Nichtzulassung zu einer Abschlussprüfung

In der Adolf-Clarenbach-Schule in Heiligenhaus wurden bisher für den Hamburger Verein “Deckel drauf e.V.“ fleißig Flaschendeckel gesammelt. Der Verein kümmerte sich um die Verwertung der bunten kleinen Kunststoffdeckel und den Verkauf der daraus entstandene Rohstoffe. Aus den Erlösen wurde das weltweiten Vorhaben, Kinderlähmung auszurotten, unterstützt. In der Heiligenhauser Schule ist es mit Elternhilfe und der Unterstützung der Pfarrerin gelungen, rund 240.300 Deckel zu sammeln und somit etwa 480 Menschen eine Impfung gegen Kinderlähmung zu ermöglichen. Doch stellt der Hamburger Verein aus wirtschaftlichen Gründen die Sammlungen ein und in der Adolf-Clarenbach-Schule wurden vor einigen Tagen zum letzten Mal die Flaschendeckel abgeholt.

In der Lintorfer Johann-Peter-Melchior-Schule gab es ein Projekt, bei dem sich Viertklässler auf künstlerische Weise mit ihrer Heimat auseinander gesetzt haben. Sie hatten kleine Leinwände mit Acrylfarbe und Glitzer bunt gestaltet und mit aus Tonpapier geschnittenen Schattenbilder markanter Lintorfer Gebäuden beklebt. Auch Slogans und Sprüche über Lintorf zieren diese Kunstwerke. Mit Unterstützung des Heimatvereins sowie Lintorfer Geschäftsleute können diese noch bis Donnerstag in den Schaufenstern von 15 Geschäften im Dorfzentrum zu sehen sein. Die Kinder hätten doppelt so viele Bilder malen können, so groß war die Nachfrage der Geschäftsleute, die gerne und ohne zu zögern die Aktion der Grundschüler unterstützten.

Mit einem Sponsorenlauf am heutigen Montag unterstützen Schüler der Friedrich-Ebert-Realschule das Kinderhospiz in Düsseldorf. Ein Teilbetrag der „erlaufenen Erlöse“ wird auch für Projekte der Schule verwendet. Alle Schülerinnen und Schüler der Realschule werden ab 9.00 Uhr vom Parkplatz an der Volkardeyer Straße aus unter dem Leitspruch „Kinder helfen Kindern“ so viele Runden wie möglich um den grünen See laufen.

In der Realschule Heiligenhaus wurde auch in diesem Jahr ein schulinternen Projekttag durchgeführt, bei dem die Ziele der UNESCO aufgegriffen wurden. Zunächst wurde die anschauliche Broschüre „Agenda 2030“ besprochen, die sich mit den 17 Zielen für unsere Welt beschäftigt. Anschließend gabes für jede Klasse individuell ein anderes Thema. So ging es unter anderem um nachhaltigen Kakaoanbau, den Klimawandel, geologische Veränderungen, nachhaltige Forstwirtschaft und Bodenbearbeitung sowie das Leben der Bienen. Es war für alle Schüler ein rundum gelungener Tag, an dem viele interessante Erfahrungen gemacht wurden.

In der Eduard-Dietrich-Schule gibt es eine Änderung im offenen Ganztag. Der Verein zur Durchführung des offenen Ganztages an der EDS e.V. übernimmt zum neuen Schuljahr die Trägerschaft und damit die Leitung des offenen Ganztags der Lintorfer Grundschule. Zu den Aufgaben der neuen Leitung gehören nicht nur die Personalverwaltung, sondern auch Abschluss und Verwaltung der Betreuungsverträge mit den Eltern und die Zuständigkeit für die Mittagsverpflegung der OGS-Kinder. Die pädagogische Arbeit wird das bewährte Team weiterführen, so dass Kontinuität und Verlässlichkeit bei der Betreuung der Kinder gewahrt bleiben.

Auch in der Suitbertusschule gibt es eine Veränderung. Am Donnerstag wird nach 31 Jahren im Schuldienst des Landes Nordrhein-Westfalen und einem sich anschließenden Freistellungsjahr Schulleiterin Monika Schmidt in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Bevor sie im Juni 2004 stellvertretende Schulleiterin und gut ein Jahr später Nachfolgerin von Rektor Kaspari wurde, war sie schon zehn Jahre Klassenlehrerin an der Ratinger Grundschule.

Die Realschule Heiligenhaus verabschiedet drei Abschlussklassen. Die mittlere Reife haben dort erlangt: Aadda, Ibrahim; Acici, Uras; Ali, Houda; Amezigar, Zakaria; Aydar, Furkan; Barry, Alhassane; Bilge, Hakim; Ciman, Ceren; Doth, Fabian; Franc, Aleksander; Gözener, Sila; Hinz, Jan Philip; Kalafat, Malik-Ibrahim; Koch, Paul; Kowalska, Dobroslawa; Kutterla, Kay; Misic, Giacomo; Mittmann, Kevin; Omerovic, Anesa; Rafai, Raoua; Saporito, Roberta; Üstebay, Azad; Weber, Hendrik; Wortberg, Simon; Xhigoli, Arben; Akazzab, Sara; Aktas, Sude; Alim, Sükrü-Ozan; Amlah Mohalem, Aiman; Beck, Nico; Beyer, Florian; Drawert, Tim Merlin; Drösel, Marvin Christopher; Gentemann, Julian; Heis, Carolin; Kallenbach, Carolin; Kaya, Fatima; Kazkurt, Cennet; Klüners, Matthias; Mertz, Leon; Pangritz, Julia; Pizzillo, Mia; Savaki, Sofia Eleni; Schäfer, Charline; Spiering, Marie; Vogt, Joshua; Arik, Abdullah; Aydemir, Ilker; Azzaouagi, Mohamed; Banning, Eliano Enrique; Collas, Lena; Frettlöhr, Dominic; Gundlack, Marco; Harder, Christian;

Heidenreich, Julian; Heinemann, Jaqueline; Janik, Tim-Joel; Jazenko, Violetta; Kalash, Sazan; Kronenberg, Kimberly; Kubitscheck, Michael; Kufs, Benedikt; Kuhs, Leonard; Meller, Bastian; Osteresch, Johanna; Rockstroh, Mia Jule; Sosnov, Victoria; Vogler, Lara; Weiß, Celine; Wenzel, Jenny; Wolframm, Johannes; Yilmaz, Yaren; Ziemer, Angelina Julie.