Verband der pyrotechnischen Industrie Endlich wieder echtes Silvester

Zwei Jahre in Folge kämpften der Verband der pyrotechnischen Industrie (VPI) mit Sitz in Ratingen und seine Mitgliedsbetriebe ums Überleben. Coronabedingt hatte die Bundesregierung jedes Feuerwerk in der Silvesternacht verboten. Jetzt gibt es einen Hoffnungsschimmer. Die Betriebe waren in den zwei Jahren nicht untätig. Sie haben sich intensiv mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandergesetzt.