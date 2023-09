Alle Kinder essen mit Land fördert Mittagessen für Kinder

Mit dem Härtefallfonds „Alle Kinder essen mit” fördert die Landesregierung auch in diesem Jahr wieder die gemeinschaftliche Mittagsverpflegung in Schulen und Tageseinrichtungen für Kinder und Jugendliche. „Von den Preissteigerungen der letzten Monate sind ganz besonders die einkommensschwachen Haushalte betroffen. Die steigenden Energie- und Lebensmittelpreise bringen immer mehr Menschen an die Grenzen ihrer finanziellen Möglichkeiten. Für Kinder und Jugendliche ist der Kontakt zu Gleichaltrigen wichtig. Kein Kind sollte aufgrund der finanziellen Situation des Elternhauses von Mittagessen in Schule oder Kita oder von Klassenfahrten ausgeschlossen sein“, so NRW-Sozialminister Karl-Josef Laumann.