FitX an der Boschstraße Landtagsabgeordnete sieht sich in Fitnessstudio um

Die Ratinger Landtagsabgeordnete Elisabeth Müller-Witt war einer Einladung des Fitnessstudiobetreibers FitX in dessen siebenstöckiges Studio an der Boschstraße gefolgt. Mahssa Noori, Managing Director bei FitX, und das Team am Ratinger Standort begrüßten die SPD-Politikerin am späten Nachmittag und stellten ihr bei einem Rundgang über die rund 2800 Quadratmeter große Studiofläche das FitX-Prinzip sowie die Aktion „United let’s move“ vor. Sie wurde von FitX gemeinsam mit sieben anderen Fitnessanbietern im Rahmen der diesjährigen Europäische Woche des Sports ins Leben gerufen und bietet Interessierten die Möglichkeit, eine Woche lang kostenlos in über 500 Fitnessstudios deutschlandweit zu trainieren.