Im Kreis Mettmann Elf Reparatur-Cafés fördern die Nachhaltigkeit

Der Internationale Tag der Reparatur findet seit 2017 jedes Jahr am dritten Samstag im Oktober statt, in diesem Jahr am 21. Oktober. Ziel des globalen Aktionstages ist es, die Bedeutung des Reparierens in das öffentliche Bewusstsein zu rücken und der Wegwerfmentalität in der Gesellschaft entgegenzuwirken. Dadurch soll ein nachhaltiger Umgang mit knappen Ressourcen gefördert werden. Das diesjährige Thema lautet „Reparieren für alle“.