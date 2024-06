Johann & Wittmer belohnt Schüler Für jeden Einser ein Geschenk

Am Freitag, 5. Juli, können von 9.30 bis 19 Uhr alle Schüler bis zur 13. Klasse ihre Zeugnisse vorzeigen und entsprechend ihren Einsern auf dem Zeugnis ein Geschenk erhalten. Das Team von euronicsXXL Johann und Wittmer und die Partner der Aktion wie die Sparkasse HRV, die Ratinger Bäder (Stadtwerke Ratingen) und McDonald´s Team Prünte in Ratingen, haben auch in diesem Jahr wieder viele tolle Geschenke vorbereitet. Ein besonderes Highlight in diesem Jahr ist das Kinderschminken, das von Theater Concept von der Naturbühne Blauer See angeboten wird. Kinder können sich in ihre Lieblingsfiguren verwandeln lassen, sei es ein strahlender Schmetterling, ein mutiger Superheld oder ein fantasievoller Zauberer.