Ratingen Zufriedene Händler am dritten Advent

Hochbetrieb herrschte schon relativ früh am Samstagmorgen auf dem Sackerhof. Obst, Gemüse, Brot, Fleisch, Vorbestelltes - und Weihnachtsbäume in beinahe allen Größen waren in Tiefenbroich gefragt. Und mitten in der Stadt fand Julius Egenberger in seinem Sportgeschäft am frühen Nachmittag erst Gelegenheit, etwa durchzupusten und das bisherige Adventsgeschäft Revue passieren zu lassen.