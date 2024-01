Einkaufszentrum in Ratingen West Mosaik ist seit Monaten eingerüstet

Ein wenig Geduld müssen die Bewohner des Stadtteils und die Einzelhändler dennoch mitbringen. Die Planungen für die finale Konstruktion sowie die statischen Berechnungen seien so gut wie abgeschlossen, so das Unternehmen. „Die Umsetzung der Arbeiten vor Ort soll etwa im April/ Mai beginnen“, teilt die LEG mit. Die Dauer der gesamten Arbeiten wird auf etwa vier Monate geschätzt. „Weitere Nebenarbeiten (der Gewerke Elektro oder Maler) werden nach der Herstellung der neuen Passagenüberdachungen erfolgen“, so eine Unternehmenssprecherin.