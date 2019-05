Pflegekosten : Einigkeit bei Deckelung der Pflegekosten

Ratingen Entlastung für Eltern pflegebedürftiger Kinder.

(RP) Einigkeit herrscht zwischen der Ratinger Volkssolidarität und der SPD-Bundestagsabgeordneten Kerstin Griese in Sachen Pflegekosten. Vorsitzende Gabi Evers hatte eine Deckelung der Pflegekosten und ein Gesamtkonzept zur Finanzierung der Pflege gefordert. Griese dazu in einem Antwortschreiben: „Die Volkssolidarität läuft mit ihren Forderungen bei der SPD offene Türen ein. Vor kurzem haben wir dazu einen Beschluss im SPD-Parteivorstand gefasst. Wir brauchen mehr Personal, das besser bezahlt wird und gute Arbeitsbedingungen in der Pflege. Das alles kostet. Diese Kosten wollen wir aber nicht allein den Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen überlassen. Wir wollen die Eigenanteile der Pflegebedürftigen künftig begrenzen. Künftige Kostensteigerungen wollen wir durch einen dynamischen Bundeszuschuss und moderat steigende Beiträge finanzieren.“

Im Arbeits- und Sozialministerium arbeite man zurzeit an einem Gesetzesentwurf, mit dem Kinder pflegebedürftiger Eltern in Zukunft entlastet werden sollen: „Sie sollen sich erst bei einem Einkommen von 100.000 Euro und mehr an Kosten etwa für einen Gebärdendolmetscher oder behindertengerechten Wohnungsumbau beteiligen müssen“, so Griese weiter.