Streik in Ratingen Mülltonnen am Streiktag rausstellen

Für den Fall, dass die Behälter am Dienstag nicht geleert werden, weil die entsprechende Tour streikbedingt ausfällt, strebt die Stadtverwaltung für Samstag, 25. März, eine Sonderleerung an. Diese Sondertouren werden aber nur in den Bezirken gefahren, die am Dienstag ausgefallen sind. Touren, die am Dienstag gefahren wurden, werden am Samstag nicht wiederholt. Da aber eben nicht bekannt ist, welche das sind, sollten am Dienstag alle Tonnen bereitgestellt werden.