Auf Spurensuche St. Georg Corps wird 60 Jahre alt

Peter Mentzen erinnert sich: „Wie die Alten sungen, so zwitschern auch die Jungen!, so könnte man die Anfänge des Corps überschreiben. Angeleitet von unseren Eltern war der Eintritt in die Bruderschaft für uns eine Selbstverständlichkeit.“ Wilfrieds Vater Josef Rosendahl war Mitglied der Stammkompanie und wurde Protektor des Corps. Damit war er in der Anfangsphase ein wichtiger Berater. Noch wichtiger war allerdings, dass mit ihm als Protektor und gleichzeitig als Schneidermeister die Frage der Uniform optimal gelöst war. Nach eingehender Beratung und individuellen Anproben stellte sich das neue Corps zum Titularfest 1964 in seinen neuen schmucken Uniformen der Öffentlichkeit vor. Das Marschieren wurde vorher auf dem Schulhof der Johann-Peter-Melchior-Schule fleißig geübt.