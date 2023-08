Feuerwehr Ratingen Feuerwehrleute drücken die Schulbank

() Aktuell finden im Rahmen des Wachpraktikums unserer Brandmeisteranwärter die Einführungstage statt. Die Einführungstage dienen dazu, das zuvor in der Feuerwehrschule des Kreises Mettmann gelernte Wissen noch einmal in Theorie und in Praxis zu wiederholen sowie an die Routinen der Feuerwehr Ratingen anzupassen.