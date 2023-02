Kultur in Ratingen Duo entlockt dem Clavichord ganz besondere Töne

Wer einem Clavichord zuhören will, muss schon sehr leise sein und gut lauschen. Zur Belohnung gibt es einen Klang, der äußerst nuancenreich und feinsinnig ist. Die beiden Musiker Detlef Hilder und Friedhelm Capelle stellen das Instrument am Sonntag, 19. Februar, ab 17 Uhr im evangelischen Gemeindezentrum (Am Ehrkamper Bruch 1) in Breitscheid vor.