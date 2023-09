Unfall auf der A 3 Offenbar Alkohol und Drogen im Spiel

Ein umfangreiches Trümmerfeld und eine Schwerverletzte – das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstag, kurz vor Mitternacht in Höhe des Kreuz Breitscheid ereignete. Eine 26-jährige Gelsenkirchenerin fuhr zum Unfallzeitpunkt mit ihrem Mercedes auf dem mittleren der drei Fahrstreifen der Autobahn 3. Der nachfolgende Fahrer eines BMW, ein 26-Jähriger aus Bottrop, erkannte den Wagen vor ihm zu spät und fuhr mit hoher Geschwindigkeit auf. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Mercedes quer über die Fahrbahn, prallte zunächst gegen die linke und anschließend gegen die rechte Schutzplanke und blieb mittig der beiden Tangenten zur A 52 stehen. Der BMW des Bottropers schleuderte ebenfalls über die Fahrbahn und blieb nach einigen Hundert Metern mitten auf der Fahrbahn stehen. Durch die Kollision verteilten sich die Betriebsflüssigkeiten über mehrere Hundert Meter. Die 26-Jährige wurde mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des BMW blieb unverletzt. Ein Atemalkoholvortest verlief deutlich positiv, außerdem ergab sich der Verdacht des Fahrens unter Drogeneinfluss. Ihm wurden Blutproben entnommen. Die Reinigungsarbeiten dauerten bis in den frühen Freitagmorgen an.