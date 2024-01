Neuerscheinung auch für Ratingen Eine Broschüre zu Kunst im öffentlichen Raum

Die Broschüre stellt 67 Kunstwerke im öffentlichen Raum kurzgefasst vor. Alle Werke sind nach 1945 entstanden und in den Städten Wuppertal, Solingen, Remscheid und im Oberbergischen Kreis, im Rheinisch-Bergischen Kreis und im Kreis Mettmann in Hilden, im Neandertal, in Monheim, Ratingen und Wülfrath zu sehen. Ein Ausschnitt aus dem Stadtplan und GPS-Koordinaten zu jedem Kunstwerk erleichtern das Auffinden. Wer mehr über ein Werk oder einen Künstler wissen will, wird mit einem QR-Code direkt auf die Internetplattform nrw-skulptur.net zur entsprechenden Auskunft geführt.